Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde alt limit fiyatları son olarak 1 Nisan'da yapılan zamla birlikte yüzde 75 artmıştı. Bankacılık sektörü, ağustos ayı için HGS alt limit fiyatlarına yüzde 40 oranında zam yapılacağını belirtti. Yeni fiyat tarifesinin pazartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi - Resim: 1

Paralı otoyol ve köprülerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları, 1 Nisan'da geçerli olacak şekilde yüzde 75 zamlanarak 175 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından limitlerde yeni bir güncellemeye gidileceği öğrenildi.

245 LİRAYA YÜKSELECEK

Vatandaşların tamamına yakını, HGS yüklemelerini kullandıkları bankacılık uygulaması ile tamamlıyor. Bu nedenle değişiklik kararının yetkili kurumlar tarafından bankalara iletildiği ve hazırlıkların bu doğrultuda tamamlandığı öğrenildi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek
Apple Açıkladı! Telefonu Bu Şekilde Şarj Etmemek Gerekiyormuş Apple Açıkladı! Telefonu Bu Şekilde Şarj Etmemek Gerekiyormuş
Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek
Uzmanlar Doğrudan O Noktayı İşaret Etti: ‘8'den Büyük Deprem’ Uyarısı '8'den Büyük Deprem Olabilir!'
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor
Meteor Yağmuru Nemrut Dağı'nda Görsel Şölen Yaşattı Meteor Yağmuru Nemrut Dağı'nda Görsel Şölen Yaşattı
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
VPN Kullananlar Dikkat: Yurt Dışı İnternet Paketi Devreye Girdi! VPN Kullanımı Telefon Faturalarına Nasıl Yansıyacak? VPN Kullananlar Dikkat: Yurt Dışı İnternet Paketi Devreye Girdi! Faturalar Cep Yakacak Mı?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Naci Görür'den Türkiye'den de Hissedilen Suriye Depremi Sonrası İlk Açıklama Suriye Depremi Sonrası Kritik Açıklama
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor