Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Hızlı Geçiş Sistemi'nde alt limit fiyatları son olarak 1 Nisan'da yapılan zamla birlikte yüzde 75 artmıştı. Bankacılık sektörü, ağustos ayı için HGS alt limit fiyatlarına yüzde 40 oranında zam yapılacağını belirtti. Yeni fiyat tarifesinin pazartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Paralı otoyol ve köprülerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları, 1 Nisan'da geçerli olacak şekilde yüzde 75 zamlanarak 175 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından limitlerde yeni bir güncellemeye gidileceği öğrenildi.
245 LİRAYA YÜKSELECEK
Vatandaşların tamamına yakını, HGS yüklemelerini kullandıkları bankacılık uygulaması ile tamamlıyor. Bu nedenle değişiklik kararının yetkili kurumlar tarafından bankalara iletildiği ve hazırlıkların bu doğrultuda tamamlandığı öğrenildi.