Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi

Paralı otoyol ve köprülerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları, 1 Nisan'da geçerli olacak şekilde yüzde 75 zamlanarak 175 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından limitlerde yeni bir güncellemeye gidileceği öğrenildi.



245 LİRAYA YÜKSELECEK



Vatandaşların tamamına yakını, HGS yüklemelerini kullandıkları bankacılık uygulaması ile tamamlıyor. Bu nedenle değişiklik kararının yetkili kurumlar tarafından bankalara iletildiği ve hazırlıkların bu doğrultuda tamamlandığı öğrenildi.