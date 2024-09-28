Pazartesiden İtibaren Başlayacak! Sıcaklık 17 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Pazartesi gününden itibaren Eskişehir de dahil olmak üzere bölge genelinde serin ve yağışlı hava koşullarının gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 15 ila 17 derece kadar düşmesi öngörülüyor.

Soğuk havanın Pazartesi günü bölgeye hakim olduktan sonra Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA