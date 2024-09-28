Pazartesiden İtibaren Başlayacak! Sıcaklık 17 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Eskişehir'de Pazartesi'nden itibaren hava sıcaklığı 15 ila 17 derece düşeceği tahmin ediliyor. Kentte en yüksek sıcaklık 15 derece olarak hesaplandı.

Son Güncelleme:
Pazartesiden İtibaren Başlayacak! Sıcaklık 17 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Pazartesi gününden itibaren Eskişehir de dahil olmak üzere bölge genelinde serin ve yağışlı hava koşullarının gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 15 ila 17 derece kadar düşmesi öngörülüyor.

Soğuk havanın Pazartesi günü bölgeye hakim olduktan sonra Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
3 Yaşındaki Taha'ya Çöp Kamyonu Hediyesi 3 Yaşındaki Taha'ya Çöp Kamyonu Hediyesi
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Gözaltı Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Gözaltı