Pazartesi Başlayacak: Milyonlarca Kadın Nüfus Müdürlüğüne Gitmek Zorunda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadlarını kullanmasını yasaklayan düzenleme hakkında bilgi verdi. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin gelecek hafta itibarıyla yasalaşması beklenirken, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz binlerce kadının nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekecek.

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Pazartesi Başlayacak: Milyonlarca Kadın Nüfus Müdürlüğüne Gitmek Zorunda - Resim: 1

Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen ve medeni kanun dahil olmak üzere birçok yasada değişiklik yapılmasına ilişkin maddelerin yer aldığı düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Meclis'te oylamaya sunulmasına hazırlanılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle kadınların bekarlık soyadlarına ilişkin yapılacak değişiklik hakkında detayları paylaştı.

KADINLARIN YALNIZCA BEKARLIK SOYADI KULLANMASI YASAKLANACAK

Geçtiğimiz yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenleme ile kadınlar, arzu etmeleri halinde evlenmelerine rağmen yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilme hakkına sahipti. Ancak AKP tarafından hazırlanan taslakta, bu durumun soybağına zarar verebileceğine dikkat çekildi. Meclis'te oylanacak düzenlemenin yasalaşması halinde ise milyonlarca kadın için iki seçenek sunulacak

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