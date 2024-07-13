Pazartesi Başlayacak: Milyonlarca Kadın Nüfus Müdürlüğüne Gitmek Zorunda

Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen ve medeni kanun dahil olmak üzere birçok yasada değişiklik yapılmasına ilişkin maddelerin yer aldığı düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Meclis'te oylamaya sunulmasına hazırlanılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle kadınların bekarlık soyadlarına ilişkin yapılacak değişiklik hakkında detayları paylaştı.



KADINLARIN YALNIZCA BEKARLIK SOYADI KULLANMASI YASAKLANACAK



Geçtiğimiz yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenleme ile kadınlar, arzu etmeleri halinde evlenmelerine rağmen yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilme hakkına sahipti. Ancak AKP tarafından hazırlanan taslakta, bu durumun soybağına zarar verebileceğine dikkat çekildi. Meclis'te oylanacak düzenlemenin yasalaşması halinde ise milyonlarca kadın için iki seçenek sunulacak