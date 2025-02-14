Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar

İstanbul'da özel bir hastanenin ameliyathanesinde muhasebecinin hastayla pazarlık yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanlığı, skandalın yaşandığı sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü SGK’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar
Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu
Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı