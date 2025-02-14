Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.

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Kaynak: ANKA