Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar
İstanbul'da özel bir hastanenin ameliyathanesinde muhasebecinin hastayla pazarlık yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanlığı, skandalın yaşandığı sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü SGK’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.
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Kaynak: ANKA
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