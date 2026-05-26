Pazarda Vicdanları Sızlatan Hırsızlık: Yaşlı Kadının Torunlarına Alacağı Bayramlık Parasını Çaldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan semt pazarında vicdanları sızlatan bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi’nde yaşayan ve 30 yıldır bahçesinde yetiştirdiği organik ürünleri satarak geçimini sağlayan kalp hastası Mahmure Altın (65), bu kez torunlarının bayram harçlığını çıkarmak için tezgah açtı. Gün boyu maydanoz, salatalık ve bağ yaprağı satarak biriktirdiği hasılat, pazar alanına gelen kimliği belirsiz bir grup tarafından çalındı.

LAFA TUTUP OYALADILAR

Pazartesi günleri kurulan pazar yerinde Mahmure Altın'ın tezgahına yaklaşan şüpheliler, bağ yaprağı satın almak istediklerini belirterek yaşlı kadını lafa tuttu. Grubun bilerek çıkardığı kargaşa sırasında bir kişi tezgahın arkasına sızdı. Şüpheliler, Altın'ın gün boyunca topladığı paraların yer aldığı kutuyu kaşla göz arasında çalarak gözden kayboldu.

KALP İLAÇLARI VE 10 BİN LİRA KUTUYLA BİRLİKTE GİTTİ

Grubun tezgahtan uzaklaşmasının ardından durumdan şüphelenen Mahmure Altın, parasını kontrol etmek istediğinde hayatının şokunu yaşadı. İçinde 10 bin lira nakit para, resmi kimlik kartı ve her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu kutunun çalındığını fark eden yaşlı kadın pazar yerinde sinir krizi geçirdi.

'TORUNLARIMA BAYRAMLIK SÖZÜM VARDI'

4 torununa bayramlık kıyafet alma sözü verdiğini ve bu yüzden sağlık sorunlarına rağmen tarlada çalışıp pazara geldiğini söyleyen Altın, hıçkırıklara boğuldu. Gözü yaşlı kadını çevredeki pazar esnafı ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine pazar yerine gelen emniyet güçleri, pazar yerindeki ve çevre dükkanlardaki kameraları incelemeye alarak kaçan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA