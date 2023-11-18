Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!

Havaların iyice soğumasıyla kar beklentisi de başladı. Hava forum, pazar günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 1

Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bunun ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 2

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 3

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 4

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülkenin birçok kentinde pazar günü kar yağışı bekleniyor. Hava forum, hafta sonu kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

İşte bu hafta sonu kar yağışı beklenen iller:

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 5

Bolu

Eskişehir

Kütahya

Bilecik

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 6

Afyonkarahisar

Denizli (Yüksekler)

Isparta (Yüksekler)

Burdur (Yüksekler)

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 7

Düzce

Uşak

Ankara

Çankırı

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 8

Kastamonu

Tokat

Çorum

Konya

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Sivas

Niğde

Yozgat

Kayseri

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 10

Nevşehir

Kırşehir

Gümüşhane

Bayburt

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 11

Erzincan

Erzurum

Ardahan

Van

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 12

Bitlis

Bingöl

Muş

Kars

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 13

Şırnak

Hakkari

Edirne

Kırklareli

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 14

İstanbul (Yüksekler)

Sakarya (Yüksekler)

Kocaeli (Yüksekler)

Balıkesir (Yüksekler)

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Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! - Resim: 15
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