Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!
Havaların iyice soğumasıyla kar beklentisi de başladı. Hava forum, pazar günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı.
Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bunun ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Ülkenin birçok kentinde pazar günü kar yağışı bekleniyor. Hava forum, hafta sonu kar yağışı beklenen illeri açıkladı.
İşte bu hafta sonu kar yağışı beklenen iller:
Bolu
Eskişehir
Kütahya
Bilecik
Afyonkarahisar
Denizli (Yüksekler)
Isparta (Yüksekler)
Burdur (Yüksekler)
Düzce
Uşak
Ankara
Çankırı
Kastamonu
Tokat
Çorum
Konya
Sivas
Niğde
Yozgat
Kayseri
Nevşehir
Kırşehir
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Ardahan
Van
Bitlis
Bingöl
Muş
Kars
Şırnak
Hakkari
Edirne
Kırklareli
İstanbul (Yüksekler)
Sakarya (Yüksekler)
Kocaeli (Yüksekler)
Balıkesir (Yüksekler)