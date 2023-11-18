Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!

Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bunun ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.