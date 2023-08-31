Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Paw Guards’ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu tutuklandı.

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Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, sözde hayvan koruyucusu Paw Guards’ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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