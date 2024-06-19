Patpat kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkarak kayalıklara çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Patpat kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şuhut ilçesi Yıprak köyü yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre,K.T (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, ilçenin Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda kayalık zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.T ile M.S.S (19) Şuhut Devlet Hastanesine ve K.R.E (18) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.S.S tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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