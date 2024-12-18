Parti Binasında 'Eğitim' Toplantısı! AKP'li Başkan Milli Eğitim Müdürlerini Ayağına Çağırdı

AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in, ilçe milli eğitim müdürlerini partisinin il binasına çağırarak toplantı yapması tartışma yarattı.

Çetin, söz konusu toplantıyı “İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle bir araya geldik. İlçelerimizde eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı kıymetlilerimiz, çocuklarımız için hizmet eden tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle bir araya geldik. İlçelerimizde eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk.



Geleceğimizin teminatı kıymetlilerimiz, çocuklarımız için hizmet eden tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/C9hPgrU9Qz — Ali Çetin (@alicetin_07) December 17, 2024

CHP'DEN TEPKİ: 'SUÇ DEĞİL Mİ?'

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe milli eğitim müdürlerinin AKP İl Başkanı Ali Çetin’in makamında toplanmasına tepki gösterdi.

"AKP Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor. Merkezi olarak yerleştirilen tek adam rejimi illerde de kendisini AKP İl başkanları aracılığı ile Kurumların üzerinde görerek tek adam yönetimini yerellerde bu şekilde uyguluyor" diyen Kamacı, şu açıklamayı yaptı:

"Bu toplantıdan anlaşılıyor ki AKP eğitim alanında kendi atadığı il milli eğitim müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine güvenmiyor ve AKP’nin hedeflediği bilimdışı eğitim politikalarını uygulamak için parti il başkanlarını görevlendiriyor. Elbette buradan şu soruları sormak Antalya’daki bütün velilerin, öğrencilerin hakkıdır. İlçe milli eğitim müdürleri AKP il başkanının başkanlığında AKP il binasında toplanıp eğitimle ilgili kararlar alacaksa, il milli eğitim müdürünün görev ve sorumluluğu nedir? İlçe milli eğitim müdürlerinin bir siyasi parti il başkanının çağrısıyla parti binasında yapılan toplantıya katılmaları suç değil midir? Ne kadar doğrudur?"

'HER PARTİNİN ÇAĞRISINA UYACAKLAR MI?'

"İlçe Milli Eğitim Müdürleri eğitimin sorunlarını konuşmak için Antalya’daki her partinin çağrısına uyacaklar mıdır?” diyen Kamacı, başta ÇEDES projesi olmak üzere öğrencilerin beslenme sorunları, okullarda verilen eğitimin niteliği ve benzeri konularda görüşmek için ilçe eğitim müdürlerini CHP Antalya İl Başkanlığı’na davet etti.

'EĞİTİMİ AKP BİNALARINDA DÜZELTEMEZSİNİZ'

Kamacı, son olarak “Kurumların hiyerarşik işleyişini ortadan kaldıran uygulamalarla karşı karşıyayız. Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemeğin çok görüldüğü, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerini tarikatlara devrettiği bir süreci yaşarken sorunların merkezi olan AKP İl binalarına İlçe Milli Eğitim Müdürlerini toplayarak eğitimi düzeltemezsiniz. Eğitim CHP iktidarında gerçek hedeflerine ulaşacaktır. Ülkemizin aydınlık geleceği Atatürk ilke ve devrimleri ışığında planlanacak, bu doğrultuda yetiştirilecek çocuklarımız ve gençlerimiz öncelikle hiçbir partinin kuklası olmayan yönetici kadrolara emanet edilecektir” dedi.

AKP Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor. Merkezi olarak yerleştirilen tek adam rejimi illerde de kendisini AKP İl başkanları aracılığı ile Kurumların üzerinde görerek tek adam yönetimini yerellerde bu şekilde uyguluyor. pic.twitter.com/z5HkAzfYSL — Nail Kamacı (@Nailkamaci) December 18, 2024

Kaynak: Haber Merkezi