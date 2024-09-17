Parmağına Yüzük Sıkışan Vatandaşın İmdadına İtfaiye Yetişti
İskenderun’da parmağına yüzük sıkışan vatandaş, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışma ile yüzüğü spiralla keserek çıkardı.
Hatay’da parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti.
İskenderun’da parmağına yüzük sıkışan vatandaş itfaiye amirliğine giderek yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Parmağa sıkışan yüzük, kısa süren çalışmayla spiralla kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.
Kaynak: İHA