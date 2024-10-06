Parkta Buluştuğu Kişiyi Silahla Yaraladı

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Son Güncelleme:
Parkta Buluştuğu Kişiyi Silahla Yaraladı

Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta parkta buluşan Furkan K. ile Fatih Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K, Fatih Y’ye tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Fatih Y, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaralı, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin aracı ile gelişi, yaralıya ateş etmesi ve aracı ile kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Turgutlu Yağlı Güreşleri Kazananı İsmail Balaban Turgutlu Yağlı Güreşleri Kazananı İsmail Balaban
Afyon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 1 Ağır Yaralı Afyon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 1 Ağır Yaralı
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak