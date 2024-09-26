Park Halindeki TOFAŞ Alevlere Teslim Oldu

Hatay’da park halindeyken yanan TOFAŞ kullanılmaz hale geldi.

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Park Halindeki TOFAŞ Alevlere Teslim Oldu

Hatay’da park halindeyken yanan TOFAŞ kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Belen İlçesi Şekere Mahallesi’nde park halindeki TOFAŞ marka araçta meydana geldi. Alevleri fark eden araç sahibi, yangına müdahale etti. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, araç sahibi tarafından kontrol altına alınırken araçta soğutma işlemi gerçekleştirildi. Yanan araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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