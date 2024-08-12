Park Halindeki TIR Alev Topuna Döndü

Bursa'da park halindeki TIR kısa sürede alev topuna döndü. Yangın başka araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Park Halindeki TIR Alev Topuna Döndü

Bursa'da park halindeki bir TIR'ın dorse kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevleri başka araçlara sıçramadan söndürmeyi başardı.

Merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde park halindeki bir TIR'ın dorse kısmında başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekiler hemen 112 Ekiplerini aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürmeyi başardı. Alev topuna dönen tır kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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