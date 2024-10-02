Park Halindeki Otomobilde Ceset Bulundu

Erzurum'da park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Otomobilin ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Park Halindeki Otomobilde Ceset Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum kara yolu Söğütyanı Mahallesi yakınlarında 34 KBL 334 plakalı otomobilin yol kenarında park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Timur Turan’a (26) ait olduğunu belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın cesedini otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Otomobilin ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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