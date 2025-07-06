Park Halindeki Otomobil ile Motosiklet Kül Oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobil yandı. Yangın sırasında otomobil önünde park halinde bulunan motosiklet de yanarak kullanılamaz duruma geldi.

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Park Halindeki Otomobil ile Motosiklet Kül Oldu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sapanca köyünde Kemal Cengiz’e ait otomobil evinin önünde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Otomobilin önündeki motosiklet ile otomobil alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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