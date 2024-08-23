Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Adana'da park halindeki otomobil alevler içerisinde kaldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde otomobil bir anda alevleri içerisinde kaldı.

Otomobildeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye erleri yaptığı incelemede yangının otomobilin elektrik kontağından çıktığını belirledi. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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