Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Karabük'ün Eflani ilçesi Çavuşlu köyünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Halit Doğan'a ait aracın motorundan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın, büyümeden söndürüldü.

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Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olay, Eflani'nin Çavuşlu köyünde meydana geldi. Park halindeki Halit Doğan'a ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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