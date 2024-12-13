Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarın’da park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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