Park Halindeki Motosikleti Kucaklayıp Çaldılar

Elazığ’da Aksaray Mahallesi Hacı İsmail Al Sokak’ta sabaha karşı bir apartmanın önünde motosiklet hırsızlığı yaşandı.

ÇALIŞTIRAMAYINCA KUCAKLADILAR

Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, apartmanın önünde park halinde olan motosikleti fark etti. Etrafı kolaçan eden şüpheliler, motosikleti önce çalıştırmaya çalıştı. Başarısız olan şüpheliler, motosikleti kucaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sabah uyandığında park ettiği motosikleti yerinde göremeyen vatandaş, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, motoru çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA