Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Hatay’da park halindeki bir kamyonet alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Hatay’da park halindeyken motor kısmı yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi’nde park halinde bulunan kamyonetin motor kısmında başladı. Kısa sürede alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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