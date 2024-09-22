Parasını Alamayan Taksici Arkadaşlarını Topladı; Balta ve Sopalarla Müşterinin Evini Bastı!

Bursa'da taksi ücretini alamayan şoför, arkadaşlarını toplayıp balta ve sopalarla müşterinin evini bastı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde evine gitmek için taksiye binen bir şahıs, araçtan inerken para vermeyi reddetti.

Durum üzerine sinirlenen taksi şoförü, durağa giderek arkadaşlarını topladı. Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen şahsı baltalar ve sopalarla bekledi.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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