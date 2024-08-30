Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak

Proje, Arnavutköy'de pilot olarak uygulanmaya başladı ve yakın zamanda tüm İstanbul genelinde geçerli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni sistemle birlikte minibüslerde para üstü sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. İBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadelerini kullandı.