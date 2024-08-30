Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak
İstanbul'da şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, minibüslerde nakit para kullanımını sona erdirerek, İstanbulkart ile ödeme sistemine geçileceğini duyurdu.
Proje, Arnavutköy'de pilot olarak uygulanmaya başladı ve yakın zamanda tüm İstanbul genelinde geçerli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni sistemle birlikte minibüslerde para üstü sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. İBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadelerini kullandı.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Kılıçaslan, projeye ilk etapta 55 minibüsle başlandığını ve İstanbulkart sahiplerinin mevcut indirimlerinin devam edeceğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar minibüslere ücretsiz binebilecek, öğrenciler ise indirimli haklarından faydalanmaya devam edebilecek.
Bu değişiklikle, İstanbul'daki minibüslerde ödeme işlemleri daha kolay ve hızlı hale gelecek. Proje, tüm İstanbul genelinde uygulamaya alındığında, vatandaşların ulaşım deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.