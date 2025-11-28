CANLI | Dünyanın Gözü İznik'te... Papa 14. Leo Tarihi Ayine Hazırlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dün Ankara’da başladı. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, küresel gerilimlerin azaltılması ve barışın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Papa 14. Leo’nun temasları dünya basınında da geniş yer buldu.

Haberlerde, Papa’nın ziyaretinin Türkiye’nin Orta Doğu’da giderek artan bölgesel etkisiyle bağlantılı olduğuna vurgu yapılırken, temasların stratejik önemine dikkat çekildi. Programı kapsamında Papa, bugün İstanbul'a geldi. İşte dakika dakika tüm detaylar...

11:22 PAPA 14. LEO, FRANSIZ FAKİRHANESİ'NDE

Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Fransız Fakirhanesi'ne geçti.

Papa 14. Leo'nun gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Fakirhanedeki görüşmenin ardından buradan ayrılan Papa, otomobilin içinden basın mensuplarına da el salladı.

10:10 DEPREM YARDIMI İÇİN TEŞEKKÜR

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

09:20 İKİNCİ GÜN PROGRAMI BAŞLADI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar, dini hayata adanmış kişiler ve ruhani görevlilerle toplantı yapmak üzere Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’ne geldi. Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı.

09.00 DÜN TARİHİ BULUŞMADA NELER YAŞANDI?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin Ankara ayağında dün Beştepe’de devlet töreniyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Papa ile yaptığı yaklaşık yarım saatlik baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

​​​​​​​Toplantıda Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canıgönülden temenni ediyorum. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum. İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum."

Kaynak: AA-DHA-İHA