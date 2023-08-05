Pandemi cezalarının iadesi başladı: Başvurular nereye yapılacak? Ne zamana kadar geçerli?
Koronavirüs salgının yayılmaması adına alınan tedbirlere uymayanlara para cezası kesilmişti. İdari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen bu para cezaları vatandaşa iade edilecek. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlanırken; başvuru için son tarih 31 Aralık 2024.
Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen para cezalarının iadesi başladı. Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından iade edilecek. Toplam iade tutarı ise 309 milyon lirayı bulacak.
Pandemi döneminde maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarına yapılan itirazlar, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde karara bağlanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu Resmi Gazete ekinde yer aldı. Kesilen para cezaları, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.