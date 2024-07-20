Denizde Kalp Krizi Geçiren İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Denizlili iş insanı tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan iş insanından acı haber geldi.

Son Güncelleme:
Denizde Kalp Krizi Geçiren İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Denizlili iş insanı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

PAMUKKALE ŞARAPLARI'NIN KURUCUSUYDU

Tokat, Güney ilçesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu.

İş insanı Tokat'ın cenaze programının henüz belli olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çuvalı Bile Yandaştan Alıyorlar! AKP'li Vekilden İhalesiz Satış Çuvalı Bile Yandaştan İhalesiz Alıyorlar!
Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu
Türkiye'de Üretiliyor... Dünyaca Ünlü Balın Kilosu Altınla Yarışıyor Dünyaca Ünlü Balın Kilosu Altınla Yarışıyor
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
İki Profesörden Korkutan Deprem Sonrası Açıklama Uzman İsimlerden Korkutan Açıklamalar
Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Parasını Buna Yatıran Kazandı
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?