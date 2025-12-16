Palmiye Sitesi Davasında 4 Sanığa Beraat

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Blok davasında karar çıktı. Davada 14 sanıktan 10'u hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanık için beraat kararı verildi.

Palmiye Sitesi Davasında 4 Sanığa Beraat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası yıkılan Palmiye Sitesi A Bloku ile ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar müteahhit H.C., M.G. ve F.A.B.'ye 6 yıl 8 ay, R.Y., S.Ş., R.K., S.A., D.Ö., A.A. ve A.Ö.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte tutuksuz sanıklar için herhangi bir tedbir kararı alınmadı. Diğer sanıklar B.Y., E.A., H.E. ve Ü.E. hakkında ise beraat kararı verildi.

İKİNCİ DEPREM YIKILMIŞTI

6 Şubat'taki ikinci depremde Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi A Bloku'nun yıkılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı.

51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı'nın Firari Sanıkları Hakkındaki Yakalama Kararı Kaldırıldı51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı'nın Firari Sanıkları Hakkındaki Yakalama Kararı KaldırıldıGüncel
Bakan Kurum Tarih Verdi: '455. Bin Yuvamızı Teslim Edeceğiz'Bakan Kurum Tarih Verdi: '455. Bin Yuvamızı Teslim Edeceğiz'Siyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Malatya
51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı'nın Firari Sanıkları Hakkındaki Yakalama Kararı Kaldırıldı 51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı'nın Firari Sanıkları Hakkındaki Yakalama Kararı Kaldırıldı
5 Saat İfade Verdi: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'ten İlk Açıklama Güllü'nün Oğlundan İlk Açıklama
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var
Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı
Ünlü Çay Devi Satıldı! Rize’deki Tesisler Devredildi! İşte Yeni Sahibi Ünlü Çay Devi Satıldı! Rize’deki Tesisler Devredildi! İşte Yeni Sahibi