Palandöken’de Sıcaklık Eksilere Düştü

Karı ve soğuğu ile bilinen Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı. Dün akşam saatlerinde başta kent merkezi olmak üzere etkili olmaya başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü. Palandöken Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; dün gece Erzurum kent merkezinde sıcaklık 8,8 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Gözlemevi’nde termometre -0,6’yı gösterdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA