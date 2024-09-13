'Özür' Tartışmasında Erdoğan'dan Geri Adım Yok: Asıl Polise Taş Atanlar, Yakıp Yıkanlar...

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Gezi Parkı eylemlerini hedef aldı.

Erdoğan, İzmir'deki bir sokak röportajında söylediği sözler nedeni ile tutuklanan ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserioğlu üzerinden kendisinden özür bekleyen Özgür Özel'e şunları söyledi:

"Gezi olayları çok katmanlı bir senaryonun parçası olduğunu anlayacaktır. Birkaç ağacın taşınma bahanesiyle başlatılan Gezi eylemlerinin Türkiye’ye maliyeti 1.4 milyar dolardır. Biz bunları meşru eylem olarak göremeyiz. Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak gündeme getiriyor. Kendilerince bir özür bahsi açıyorlar. 11 sene olsa da samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır. Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır."

Erdoğan, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Marmara Üniversitemizin kıymetleri mensupları, sevgili öğrenciler sizleri selamlıyorum. Bugün ayrı bir heyecan içindeyim. Yapım sürecini takip ettiğim Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi'nden mezun olmaktan gurur duyuyorum.

'MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN KATKISI 3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA'

Burası askeri kışlaydı, parmakla gösterilecek eğitim yeri olması için çalıştık. Marmara Denizi'ne hakim külliye projesinin ilk etabını 2021 yılında tamamladık. Külliyenin iki etabından mühendislik ve eğitim fakültesi, siyasi bilgiler fakültesi, hangarlar, öğrenci merkezleri de yer alıyor. 12 milyarlık yatırımla Türkiye’nin bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemizin inşasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. 141 yıllık köklü tarihinde Marmara Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya’nın 198 farklı ülkesinde 340 bin öğrenci var. Yüzde 95’i kendi imkanları ile okuyor. Misafir öğrencilerin katkısı 3 milyar dolar civarında. Ülkemiz açısından övünülecek bir durumdur.

'DARBELERİN BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDEDİ'

Bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Kimseyi rengine diline göre ayırmadık. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki tek bir cümle kuramadı. Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor. Irkçılığın yabancı düşmanlığının bayraktarı oldular. Irkçılık adı altında Türk-İslam düşmanlığı yapılmaktadır. Irkçılık sosyal medyada yükseliyor. Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz. Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı. Türkiye’nin böyle tuzağa düşmemesi için çok dikkatli olduk. Bizim karşılaştığımız sıkıntılar ile gençlerimiz karşılaşmasın diye çalıştık. Darbelerin bedelini milletimiz ödedi."

NE OLMUŞTU?

İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler sebebiyle tutuklanan sonrasında ise serbest bırakılan Dilruba Kayserioğlu'nu bir etkinliğe davet ettiği için kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'nın kırdığı hangi AKP'li varsa onun adına özür dilemişti. Özel ardından da Gezi'ye katılanlara Erdoğan'ın sürtük dediğini hatırlatıp, "Şimdi sıra Erdoğan'da başta kendisinin özellikle CHP'li seçmeni hedef alarak terörist dediği ifadeler çürük dedikleri ya da ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara sürtük dediği ifadeleri çok sayıda CHP'liyi üzdü" Erdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem