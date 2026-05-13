Özkan Yalım’la İlgili Çarpıcı Kurultay İddiası: 'Annesi ve Oğlunu Delege Yapmış'

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın CHP kurultay delegeleriyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Delegelerin yakınlarının belediyede işe alındığı, Yalım’ın annesi ve oğlunun da delege listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özkan Yalım, etkin pişmanlık talebinde bulundu, dün ek bir ifade daha verdi. Yalım, ifadesinde kurultayda Özgür Özel’in kazanması için delege yakınlarını işe aldığını söyledi.

YARKADAŞ ANLATTI

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Özkan Yalım’ın kurultay delegesi yaptığı isimler hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Delegelerden İbrahim Bey’in kızı Uşak Belediyesi’nde çalışıyor. Özkan Yalım sinirlenirse kızını belediyeden atabilir. Verir tazminatını atar.

Kadir Bey, 25 nolu delege. Kadir Bey’in oğlu belediyede çalışıyor. Belediye Başkan Yardımcısının kardeşi Erdal Bey, delegeye bak! 34 nolu delege Orhan Bey’in kızı belediyede çalışıyor. Bütün delegeler böyle. Özkan Yalım’ın berberi aynı zamanda kiracısı. Bu kişi Özkan Yalım’ın dışında birine oy verebilir mi? Özkan Yalım, annesini ve oğlunu kurultay delegesi yapmış."

