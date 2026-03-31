Özkan Yalım'ın Mal Varlıklarına El Konuldu: TMSF Kayyum Olarak Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınan ve dün hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi, dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Aynı dosyada yer alan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Yalım, dün disipline sevk edilmişti.

Kaynak: DHA