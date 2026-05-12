Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Tamamlandı: 5 Saatlik Kritik Görüşme

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yeni bir ek ifade verme talebinde bulundu. Ek ifadesi alınmak üzerine Çağlayan adliyesine getirilen Özkan Yalım’ın görüşmesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi.

NE ANLATMIŞTI?

Özkan, daha önceki ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmiş "Bu paranın 200.000 TL’sini Manisa’daki evine bıraktım. 1 milyon TL’yi ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirkan isimli şahsa teslim ettim" iddiasında bulunmuştu.

Özkan Yalım'ın iddiaları arasında Özel’in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de öne süren Yalım, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini de iddia etmişti.

UŞAKSPORLU FUTBOLCULARI İŞÇİ KADROSUNDA GÖSTERMİŞ

Yalım yine ifadesinde 24 Uşaksporlu futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını itiraf etmiş ve Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlatmıştı.

