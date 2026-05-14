Özkan Yalım'ın Cezaevi Değiştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Son Güncelleme:
Özkan Yalım'ın Cezaevi Değiştirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı.

İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yol Kenarındaki 2 Asırlık Gizem: İnegöl'de Sırrı Çözülemeyen Mezar İçin Bakanlık Devrede Yol Kenarındaki 2 Asırlık Gizem: İnegöl'de Sırrı Çözülemeyen Mezar İçin Bakanlık Devrede
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'ya Yapılan Saygısızlığı Lanetliyoruz Ömer Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa Tepkisi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı 21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz' Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'