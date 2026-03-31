Özkan Yalım Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında Yalım’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, kararın İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararı sonrası alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yalım, “rüşvet”, “irtikap”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarına ilişkin Uşak Belediyesi merkezli soruşturmada dün tutuklanmıştı. Yalım'ın mal varlığına bugün el konulmuş ve şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uşak
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
