'Özgürlük'te Yine Sınıfta Kaldık! Türkiye, Dünyanın Son 10 Yılda En Çok Gerileyen Ülkelerinde Biri

Freedom House 2025 Dünya Özgürlükler Raporu’nu yayımladı. 2024 yılı boyunca 195 ülke ve 13 bölgedeki temel hak ve özgürlükler, insan hakları, demokrasi, anti demokratik gelişmeler, baskıcı otokrat siyaset ortamının yükselişi, medya özgürlüğü vb. alanlarda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği yeni raporda, Türkiye’nin özgürlükler karnesindeki kırık notları artmaya devam ederken son 10 yılda özgürlüklere ilişkin kriterlerdeki puan kaybı 22’ye yükseldi.

HALEN 'ÖZGÜR OLMAYAN ÜLKELER' ARASINDA

2014-2024 arası 10 yıllık dönemde özgürlükler açısından en hızlı gerileyen ilk 10 ülke arasında yedinci sırada bulunan Türkiye, Venezuela ile aynı sırayı paylaşıyor. Temel hak ve özgürlüklerin en fazla gerilediği ülkeler sıralamasının başında Güney Amerika ülkesi Nikaragua yer alırken, bu ülkeyi ikinci sırada Tunus ardından bir başka Güney Amerika ülkesi El Salvador izliyor. Nijer, Hong Kong ve Sırbistan’ın ardından 7’nci sıradaki Türkiye aynı zamanda 2018’de girdiği "Özgür Olmayan Ülkeler" arasında yer almaya devam ediyor.

TÜRKİYE, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE GERİLEYENLER ARASINDA

Küresel özgürlüklerin 19 yıldan bu yana üst üste gerilediği vurgulanan 2025 raporunda dünya genelinde sadece 34 ülkede hak ve özgürlükler konusunda iyileşme sağlandığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkede ise siyasi haklar ve sivil özgürlüklerde gerileme gözlendiğine dikkat çekildi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN PUANLARI

Türkiye’nin ülke özgürlük puanı 100 üzerinden 33’e gerilerken, internet özgürlük puanı 100 üzerinden 31 oldu. Siyasi haklarda daha önce 40 olan özgürlük puanı 17’ye gerileyen Türkiye’nin sivil hak ve özgürlükler puanı ise 16.

Kaynak: ANKA