Özgür Özel'in sözleri sonrası 'trol ordusu' yeniden harekete geçti!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in işaret ettiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'trol ordusu', 'Ebabil Harekatı' Telegram kanalından örgütlenerek Özel'i hedef almaya başladı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'in sözleri sonrası 'trol ordusu' yeniden harekete geçti!

GERÇEK GÜNDEM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında olduğunu öne sürdüğü dosyayı "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı üç kişiye daha verdiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, elindeki belgeleri canlı yayında açıkladı.

“Bugün Süleyman Soylu’ya soru sormayacağız. Çünkü vereceği bir cevap olduğunu düşünmüyoruz” diyen Özel, "Süleyman Soylu’nun trol ordularının bize, size, muhaliflere neler yaptıklarını biliyoruz da… Bu trol orduları nasıl oluşmuş ve nasıl yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim. Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Emin Şen, Süleyman Soylu’nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Soylu, AK Parti’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyken… Süleyman Soylu’nun talimatıyla her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimi verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz" dedi.

YENİDEN SALDIRIYA BAŞLADILAR

'Ebabil Harekatı' adlı Telegram kanalını işaret eden Özel'in sözleri sonrası harekete geçen trol ordusu, yeniden sosyal medyadan saldırıya başladı.

8 bin trolü olduğu iddia edildiği 'Ebabil Harekatı'nın Telegram kanalında şu ifadelere yer verildi:

"CHP’li Özgür Özel 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz Koç muyuz? Sabancı mıyız? Binlerce gönüllü arkadaşımızla hak davamızı savunmaya, CHP’nin yolsuzluklarını ve arsızlıklarını paylaşmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel'in sözleri sonrası 'trol ordusu' yeniden harekete geçti! - Resim : 1

Özgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenÖzgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenSiyaset
Özgür Özel, binlerce dolar aldığını açıklamıştı: Soylu'nun 'troll'ü Şen konuştuÖzgür Özel, binlerce dolar aldığını açıklamıştı: Soylu'nun 'troll'ü Şen konuştuSiyaset
CHP'li Özgür Özel, 'Süleyman Soylu dosyası'nı açıklarken Emin Şen'in görevi değiştirildiCHP'li Özgür Özel, 'Süleyman Soylu dosyası'nı açıklarken Emin Şen'in görevi değiştirildiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel CHP Süleyman Soylu
Son Güncelleme:
Türkiye'de seçim öncesi baskı artarken, muhalifler cezalandırılıyor! Güncel 12 Ocak 2023 16:30
İmamoğlu'nun avukatından Hakim Hüseyin Zengin için yeni adım! Güncel 12 Ocak 2023 16:16
Türk lirasını klozete atan fenomen hakkında karar! Güncel 12 Ocak 2023 15:57
Kılıçdaroğlu’nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı Güncel 12 Ocak 2023 15:56
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf: Oradakiler gerçeği yansıtmıyor Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf: Oradakiler gerçeği yansıtmıyor
Dolarda kasırga geliyor: '6 lira birden artacak' Dolarda kasırga geliyor: '6 lira birden artacak'
Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat
Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, daha iyi günleriniz
Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı