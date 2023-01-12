Özgür Özel'in sözleri sonrası 'trol ordusu' yeniden harekete geçti!

GERÇEK GÜNDEM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında olduğunu öne sürdüğü dosyayı "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı üç kişiye daha verdiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, elindeki belgeleri canlı yayında açıkladı.

“Bugün Süleyman Soylu’ya soru sormayacağız. Çünkü vereceği bir cevap olduğunu düşünmüyoruz” diyen Özel, "Süleyman Soylu’nun trol ordularının bize, size, muhaliflere neler yaptıklarını biliyoruz da… Bu trol orduları nasıl oluşmuş ve nasıl yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim. Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Emin Şen, Süleyman Soylu’nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Soylu, AK Parti’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyken… Süleyman Soylu’nun talimatıyla her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimi verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz" dedi.

YENİDEN SALDIRIYA BAŞLADILAR

'Ebabil Harekatı' adlı Telegram kanalını işaret eden Özel'in sözleri sonrası harekete geçen trol ordusu, yeniden sosyal medyadan saldırıya başladı.

8 bin trolü olduğu iddia edildiği 'Ebabil Harekatı'nın Telegram kanalında şu ifadelere yer verildi:

"CHP’li Özgür Özel 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz Koç muyuz? Sabancı mıyız? Binlerce gönüllü arkadaşımızla hak davamızı savunmaya, CHP’nin yolsuzluklarını ve arsızlıklarını paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem