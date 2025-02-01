Özgür Özel'i İzmir'de Duygulandıran Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir’de düzenlediği CHP Engellilik Çalıştayına katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası Özel, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP lideri, ilkokul yıllarında kendisine rehberlik eden öğretmeni Gülseren Hasyamanlar’ı İzmir Göztepe’deki evinde ziyaret etti. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Özel öğretmenine olan minnetini dile getirdi. Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren Hasyamanlar’ın birçok öğrencinin yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Öğretmenlerin toplumun geleceğinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özel, "Bugünlere gelmemizde en büyük pay, bize emek veren öğretmenlerimizin. Onlara her zaman minnettarız" ifadelerini kullandı

Kaynak: Haber Merkezi