Özgür Özel'i İzmir'de Duygulandıran Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Göztepe’de ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar’ı ziyaret etti.

Özgür Özel'i İzmir'de Duygulandıran Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir’de düzenlediği CHP Engellilik Çalıştayına katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası Özel, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP lideri, ilkokul yıllarında kendisine rehberlik eden öğretmeni Gülseren Hasyamanlar’ı İzmir Göztepe’deki evinde ziyaret etti. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Özel öğretmenine olan minnetini dile getirdi. Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren Hasyamanlar’ın birçok öğrencinin yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Özgür Özel'i İzmir'de Duygulandıran Ziyaret - Resim : 1

Öğretmenlerin toplumun geleceğinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özel, "Bugünlere gelmemizde en büyük pay, bize emek veren öğretmenlerimizin. Onlara her zaman minnettarız" ifadelerini kullandı

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP İzmir
Müşteri Kılığına Girerek Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Etmişti! O Taksici Gözaltına Alındı Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Eden Taksici Gözaltında
Tekirdağ'da Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi Tekirdağ'da Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı
12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor 12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor