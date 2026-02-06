Özgür Özeli 6 Şubat Depreminin Vurduğu Adıyaman’da: Bu İşin Siyaseti Parti Ayrımı Olmaz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Adıyaman’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şambayat Beldesi’nde Belediye Başkanı Necdet Arıcı ile bir araya geldi. Özel, Gölbaşı ilçesinde bulunan Kurugeçit Şehitlik Mezarlığı’na giderek taziye ziyaretlerinde bulundu ve mezarlara karanfil bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi’ndeki konuşmasında Özel, ziyaretinin siyasi amaç taşımadığını vurgulayarak ilçeye gösterdikleri önemi paylaştı.

‘ÇARESİZLİKLERİ BİRLİKTE YAŞADIK’

Depremden sonra Gölbaşı'na yedinci kez geldiğini ifade eden Özel, "Ben buraya kendi akrabalarımı ziyarete gidiyormuş gibi geldim. Bunun yanı sıra yakından takip ediyorum. Burada ilk günlerdeki büyük çaresizliği, su şebekesinin tamamen göçmüş olmasının yarattığı zorlukları, o karı, buzu, arama kurtarmada yaşanan büyük çaresizlikleri hep beraber yaşadık. Büyük bir mücadele verildi. Elimizden geldiği kadarıyla CHP'li belediyelerle buraya sahip çıkmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

‘YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN HAREKETE GEÇTİK’

Partisine mensup belediyelerin sürekli deprem bölgesi illeriyle koordineli hareket ettiğini anlatan Özel, "Yine CHP'li belediyeler malum diğer belediyelerden farklı olarak hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyelerdir. Bu yüzden hem deprem sırasında hem de sonrasında çok önemli işler yaptık. Türkiye'de bir örnek gösterilecekse hemşehriniz Abdurrahman Tutdere'nin memleketinde yerinde dönüşüm konusunda harekete geçmesi, 32 bin bağımsız bölüme ruhsat vermesi ve 32 bin aileyi yerinde dönüştürmesi örnek gösterilmeli” şeklinde konuştu.

‘BU İŞİN PARTİ AYRIMI OLMAZ’

Dayanışmayla depremin acılarının atlatılmaya çalışıldığını dile getiren Özel, kendilerinin deprem bölgesinde olmadığı yönünde bazı eleştirilerle karşılaştıklarını, deprem bölgesine en sık gelen genel başkan ve parti olduklarını aktardı.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine deprem bölgelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan kendilerine de selam olsun. Zeydan Karalar dün serbest kaldı. İzmir Büyükşehir'in o günkü belediye başkanı Tunç Soyer'in de burada emeği çok. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteriz. Bolu Belediyemiz bu prefabrik belediye binasını hızla burada yaptı ve elbette ki Gölbaşı'na sadece bu gördüğünüz CHP'li belediye başkanları değil, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları da katkı sağladı. Tokat, Altınordu ve Esenler belediyeleri de buraya geldiler, katkı sağladılar. Allah o belediye başkanlarımızdan da razı olsun. Bu işin parti ayrımı, siyaseti olmaz ama bunu Tayyip Bey'e anlatamıyoruz."

Kaynak: AA