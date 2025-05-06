Özgür Özel'e Saldıran Kişi Tutuklandı

TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya’nın hayatını kaybetmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümünün ardından düzenlenen anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu şüphelinin saldırısına uğramıştı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan cezaevine girdiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da suç kaydı olduğu, 16 yıl yattıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: ANKA