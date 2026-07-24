Özgür Özel'den 'YENİ Parti' Mesajı: 'Yolumuz İktidar Yoludur'

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Bugün CHP'den istifa edip Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayan Özgür Özel, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. "Yeni Parti olarak ilk ve son kez ana muhalefet partisiyiz" diyen Özel, "Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur, pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan ifadeleri şöyle:

Gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok kritik bir bugün. Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir ve İstanbul'un işgaliyle artık tahammülü kalmadığında İstanbul'dan Samsun'a çıkıp rütbeleri, üniformaları, sarayları, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda 23 Nisan 1920'de cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz, cuma namazımızı kıldık. Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilerlediği yoldan ilerleyip Birinci Meclisimize gideceğiz.

LOZAN MESAJI

Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp Lozan'la Türkiye'nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdik. Başta İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz.

'YENİ PARTİ İÇİN GEREKLİ BELGELERİ TESLİM ETTİK'

Hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde, halkımızın davet ederek çıktığımız yolda arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na gerekli belgeleri sundular. Yeni Parti'nin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden "alındı" belgesini aldılar.

İLK TOPLANTI ANADOLU KULÜBÜ'NDE

Birazdan milletvekillerimizle Anadolu Kulübü'ne gidiyoruz. Partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.

'İLK VE SON KEZ ANA MUHALEFET PARTİSİYİZ'

Günün sonunda Yeni Parti'nin Parti Meclisi'ni, genel başkanını bildirmiş ve partimizin TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti, ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni Parti'nin muhalefetteki bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.

Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir, yolumuz iktidar yoludur, pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.

BİRİNCİ MECLİS'E YÜRÜYÜŞ BAŞLATTILAR

Özel'in konuşmasının ardından Yeni Partililer Birinci Meclis'e doğru yürümeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi