Özgür Özel'den Yeni Parti İlanı Sonrası İlk Paylaşım

CHP liderliğinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasının ardından yeni bir parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, sosyal medya hesabından ilk resmi mesajını yayınladı. Özel, "Bu yolun sahibi de, gücü de millettir" diyerek yeni yürüyüşün fitilini ateşledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak veren liderlik krizinde yarın yeni bir parti kuracağını ilan eden Özgür Özel, tarihi grup konuşmasının ardından sosyal medyada ilk hamlesini yaptı.

'YOLUN SAHİBI DE GÜCÜ DE MİLLETTİR'

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ve net paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstikameti milletle belirledik. Yolumuz açık olsun! Bu yolun sahibi de, gücü de millettir."


Özel’in bu paylaşımı, TBMM’deki CHP grup kürsüsünden yaptığı ve "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" sözleriyle başlayan tarihi konuşmasından hemen sonra geldi. Özel, grup toplantısında yarın milletvekilleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisi olacak oluşumu resmen kuracaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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