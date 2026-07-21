Özgür Özel'den Yeni Parti İlanı Sonrası İlk Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak veren liderlik krizinde yarın yeni bir parti kuracağını ilan eden Özgür Özel, tarihi grup konuşmasının ardından sosyal medyada ilk hamlesini yaptı.

'YOLUN SAHİBI DE GÜCÜ DE MİLLETTİR'

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ve net paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstikameti milletle belirledik. Yolumuz açık olsun! Bu yolun sahibi de, gücü de millettir."

İstikameti milletle belirledik.

Yolumuz açık olsun!



Bu yolun sahibi de, gücü de millettir. pic.twitter.com/FxFRe7kICq — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 21, 2026



Özel’in bu paylaşımı, TBMM’deki CHP grup kürsüsünden yaptığı ve "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" sözleriyle başlayan tarihi konuşmasından hemen sonra geldi. Özel, grup toplantısında yarın milletvekilleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisi olacak oluşumu resmen kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi