Özgür Özel'den TUSAŞ Mesajı: Buna Teslim Olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırıda yaralananları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

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CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan saldırıda şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan için Kahramankazan Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Daha sonra saldırıda yaralananları ziyaret etmek üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giden Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, beraberlik mesajı verdi.

Özgür Özel'den TUSAŞ Mesajı: Buna Teslim Olmayacağız - Resim : 1

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 tane şehit ve yaralılarımız çok daha kötü olabilecekken olaya müdahil eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SİYASETE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILDI

Özgür Özel, TUSAŞ saldırısı hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da bunu yapmak gerekiyor, terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek toplumu korkutmaya çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız, teslim olunmaması gerekiyor."

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Kaynak: DHA

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