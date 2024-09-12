Özgür Özel'den Şehit Onur Çapan için Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen kazada şehit olan Onur Çapan için taziye mesajı paylaştı.

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Özgür Özel'den Şehit Onur Çapan için Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Zeytin Dalı bölgesinde silah kazasıyla şehit olan Uzman Çavuşumuz Onur Çapan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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