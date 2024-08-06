Özgür Özel'den 'Kurultay' Açıklaması: 'Kaçtı Dedirtmemek İçin Bunu Tercih Ettim'

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde önceki gün toplandı ve olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı. Kurultayın ana gündemi tüzük ve program değişikliği çalışmaları olacak. Olağanüstü Kurultay 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

Kurultay kararı, Parti Meclisi'nin değil CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararı olarak kayıtlara geçti. Özgür Özel, kurultay kararına ilişkin Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Özel, "İstismara yönelik olarak 'Kaçtı, ondan PM’de karar aldı, kendi almadı' dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

PARTİ AVUKATLARINDAN ÖZEL'İ ŞAŞIRTAN CEVAP

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Geçen yıl kurultay öncesi eski yönetim “23-24 Kasım 2023’te tüzük yapacağız” diyordu. Buna dayanarak, “Ben de yapacağım o tarihte” dedim. Seçimi kazandım. Ertesi gün odama yerleştim. İlk iş partinin avukatlarını çağırdım. Dedim ki, “Tüzük kurultayında ne durumdayız?” Aldığım cevap, “Öyle bir kurultay yok Özgür Bey, kararı alınmadı, gazete ilanı yapılmadı” şeklinde oldu.

“Nasıl olur” dedim, eski genel başkan yardımcısını aradım. Dedi ki “Biz onu siyaseten söyledik. Sen yapacaksan, PM’yi toplayıp karar alıp öyle yapman lazım.”

Henüz mazbata almamışız. Mazbatadan sonraki cumartesi günü PM toplanıyor. PM’ye dedim ki “Karar alıp gazete ilanına çıkarak, aralık ayının ortasında kurultay yapmamız lazım.” Dediler ki “Yerel seçim için adayları mı belirleyeceğiz, kurultay mı yapacağız?” Ben dedim ki “Bunu il başkanlarına soralım.” Başkanlara sordum. Oybirliğiyle tüzük kurultayının ertelenmesine, seçime yoğunlaşılmasına karar verdiler.

''KURULTAYI BEN ÇAĞIRMAK İSTİYORUM' DEDİM'

Bu duyurulduktan sonra hem sosyal medyada hem partide çok sayıda kişi “Namus şeref sözü vermişti, sözünü tutmadı” gibi ifadelerde bulundu.

Ben de kurultay kararını il başkanlarıyla ve PM’de görüştüm. “Uygun görüyorsanız burada aldığımız karar doğrultusunda kurultayı ben çağırmak istiyorum” dedim.

Bizim tüzüğümüzde olağanüstü kurultay maddesi düzenlenirken, PM çağrı yaparsa seçim maddesi olmuyor. Genel başkan çağrı yaparsa seçim maddesi ekleyebiliyor. Bir seçim çekincesi ile PM tarafından alınırsa istismar edilebileceği için kararın benim tarafımdan alınmasını daha doğru buldum.

'ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Parti 50 yıl sonra seçimden birinci çıkmış. O günden bugüne tüm anketlerde birinci çıkıyor. Bu ayki tüm anketlerde farkı açtığımız ortada. Bazılarında fark yedi puana çıkmış. Bu durumda halen daha dönüp parti başarısızmış, işler kötüye gidiyormuş gibi izlenim yaratmaya çalışıp bizim de kendimizden endişemiz varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar.

“Korktular da seçim maddesi eklemeyelim diye böyle yaptılar” şeklinde açıklamalar olur, parti yıpranır, olmayan bir endişe varmış gibi algılanmaya çalışılır diye bu kararı aldım.

'KAÇTI DEDİRTMEMEK İÇİN BUNU TERCİH ETTİM'

Vatandaşın ve partilinin şikayeti olmayan bir genel başkandan ve yönetimden birilerinin şikayeti varsa onların bileceği iş. Ama istismara yönelik olarak "Kaçtı, ondan PM’de karar aldı, kendi almadı” dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam."