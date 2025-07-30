Özgür Özel'den 'Komisyon' Çıkışı: 'Olduğumuz Yerden Değil, Olmadığımız Yerden Korkun'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Şile Atatürk Meydanı'nda düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

'ARKANIZDA BİZ VARIZ'

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle anlaşma sağlanamamasına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Hala 600 bin kamu işçisinin çerçeve protokolünü yapmadılar. TÜRK-İŞ Başkanına başka kağıt yazıp gösterdiler, Mehmet Şimşek'in niyetlendiği enflasyonu zam olarak veririz dediler. Bugün TÜRK-İŞ duyduk ki meydanlara çıkıyor. Kötü yaptıklarında kötü dedik, yanlış yaptıklarında eleştirdik. Ama ister DİSK, ister TÜRK-İŞ, ister HAK-İŞ olsun emekçinin haklı talepleri için madem ki meydana çıkmaya karar verdiler, madem ağustos ayında 500 işyerinde grev var. Hiç korkmayın arkanızda millet var, biz varız. Türkiye'nin bütün demokratlarına, bütün hak arayanlara sesleniyoruz ki, mutlaka birlikte kazanacağız. Ağustos ayında eylem yapan işçilere, memurlara sahip çıkın. Hep birlikte kazanacağız. Unutmayın ki işçi kurtulmadan emekli kurtulmayacak, öğrenci huzur bulmadan, polis huzur bulmayacak. Esnaf kurtulmadan köylü kurtulmayacak. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

'CHP'NİN OLMADIĞI YERDEN KORKUN'

TBMM'de kurulması öngörülen komisyona katılma kararlarına yönelik yapılan eleştirilere yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yıllardır arkasında durduğumuz Kürt sorunu çözülecekse Meclis'te çözülecek dediğimiz bir komisyon üzerinden 'CHP girmesin, korkarız kandırılır, öyle olur, böyle olur'... Buradan büyük bir öz güvenle sesleniyorum. CHP'nin olduğu yerden değil olmadığı yerden korkun. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu hiçbir yerde değil Cumhuriyetin kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz. Tayyip Efendi bizi dışarıda bırakmaya, kullandığı kötü üslupla tahrik etmeye, bu işin dışında tutmaya, içeride hayalini kurduğu bir üçlü ittifak kurmaya kalkıyor. Anında yalanlamalar geldi. Bu millet kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Açıkça söylüyoruz. Onun hayalleri kırık not almış, zayıf not almış, sınıfta kalmış birinin kopya çekme çabalarıdır.

Tayyip Erdoğan, 29 almış, sınıfta kalmış, kopya çekmeye uğraşıyor. Onu orada ne yalnız başına bırakacağız, istediği gibi at oynatsın ne de ülkenin kodlarıyla oynatacağız, biz buradayız. Barışın da kardeşliğin de güvencesi olan, mücadelenin de güvencesi olan icabında meydan meydan direnen sokak sokak direnen, icabında Meclis'te mücadeleyi veren Atatürk'ün partisi CHP'ye güvenin. Şundan herkes emin olsun ki CHP sadece kendi partisindeki kişileri değil, bu ülkede kendisine oy versin oy vermesin herkesin hakkının hukukunun güvencesidir. CHP'lilerin meydanlarda verdiği mücadele kendileri için değil, ülkenin geleceği içindir. Gösterdiğimiz direniş, Ekrem Başkan'a koltuk arayışı değil, bu ülkeye hakkaniyetli, namuslu, dürüst, Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetine yakışan bir cumhurbaşkanı arayışıdır."

Kaynak: ANKA