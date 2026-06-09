Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi

CHP’de bugün saat 13.30'da yaşanacak tarihi kürsü krizi öncesinde Meclis koridorları adeta alarm durumuna geçti. Salonda hakimiyet sağlamak isteyen milletvekilleri Meclis'te sabahlarken, Özgür Özel saat 11.00'de basına kapalı sürpriz bir grup toplantısı kararı aldı.

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Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından patlak veren kriz Meclis koridorlarına taşındı.

Saat 13.30’da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in aynı kürsüye çıkacağını açıklaması, Meclis'te erken saatlerde olağanüstü hareketliliğe neden oldu. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, taraflar salon hakimiyetini tamamen ele geçirmek için dakikalarla yarışıyor.

KAPALI GRUP HAMLESİ

Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekibinin salonu doldurma ihtimaline karşı saat 11.00 civarında basına kapalı grup toplantısı yapma kararı aldı. Basının ve izleyicilerin alınmadığı, sadece milletvekillerinin katılabildiği bu kritik zirve sayesinde, Özgür Özel cephesi ana toplantı öncesinde salon hakimiyetini tamamen elinde tutmayı hedefliyor. Kapalı kapılar ardında vekillere süreçle ilgili son talimatların verileceği belirtiliyor.

GECE MECLİS'TE SABAHLADILAR

Bazı CHP milletvekilleri, salon hakimiyetini kaybetmemek adına geceyi Meclis'teki odalarında uykusuz geçirerek sabahladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla milletvekili danışmanları, CHP grup toplantısı salonunun önünde koltuk kapmak ve yer tutmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 09.00’u gösterdiğinde ise vekiller stratejik koltukları doldurmak üzere grup toplantısı salonuna resmen giriş yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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