Özgür Özel'den 2 Milyon Üyeli Ön Seçim Resti: 'Yüzde 85 Alamazsam Çekileceğim!'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki tarihi konuşmasıyla aynı anda, 'mutlak butlan' kararı ile genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel de Güvenpark'ta toplanan kalabalığa hitap etti.

Meydandan yükselen "Hain Kılıçdaroğlu" sloganlarını sakinleştiren Özel, hedefin genel merkez binasını ele geçiren "kötücül akıl" olduğunu söyledi. Yaşananları bir demokrasi suikastı olarak niteleyen Özel, "Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz. Karşımızdaki durum bir güç odağının sandığa müdahalesidir" ifadelerini kaydetti.

ÖN SEÇİM ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağım, kurultay yapacağım" çıkışına sandık çağrısı yapan Özgür Özel, tüm yetkiyi 2 milyon üyeye bırakmayı teklif etti:

"Mazbatasız genel başkan olmaz, o koltukta oturamaz. Derhal kurultay tarihini ilan edin. Sandığı koyalım, genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP'li karar versin. Eğer bu ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam, genel başkanlığa bir daha talip olmayacağım!"

'ÜLKESİNİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN'

Konuşmasını kritik bir çağrıyla sonlandıran Özgür Özel, "Ya teslim olacağız ya da biz kazanacağız. Benimle yürümeye var mısınız?" diyerek Güvenpark'ı dolduran binlerce vatandaşla birlikte Anıtkabir’e doğru "İktidar Yürüyüşü" başlattı. "Partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin" diyen Özel, Anıtkabir'e yürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi