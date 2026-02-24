Özgür Özel'den Bakan Tekin'e Tepki, 'Vatandaşı Birbirine Düşürmeden Sorumlu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle;

“Hep beraber yoğun bir haftayı geride bıraktık. İstanbul'da 39 ilçemiz var. 19 Mart'tan sonra 26 Mart Çarşamba akşamı Saraçhane'deki son mitingimizi yaptığımızda bir karar ilan etmiştik. Demiştik ki, "Burayı Ekrem Başkan'ı tutukladılar ama bir seçilmişe, belediye meclisi içinden seçilen bir Cumhuriyet Halk Partiliye emanet ediyoruz. Buradaki 7 günlük zorunlu ikametimiz ve hep birlikte demokrasi nöbetimiz Saraçhane'de bitti.

Ama Cumartesi günü Maltepe'ye, yani Anadolu'ya ayak basıp bundan sonra her Cumartesi Türkiye'de bir şehirde ve her Çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede olacağız. O gün buna başladığımızda birkaç hafta sonra, 'Ya yaz gelince ne olacak? O sıcakta üniversiteler boşalınca, İstanbul boşalınca nasıl olacak? Sonbahara gelince, kış geliyor nasıl olacak? Yağmuru, dolusu, fırtınası, karı nasıl olacak?' dendi. Biz dedik ki, 'Gerçekten dediğiniz şartlarda miting olmaz. Miting dediğin hava şartlarını gözetir. Miting dediğin katılımın en yüksek olacağı yeri, coğrafyayı, siyasi atmosferi gözetir. Ama biz İstanbul'da her akşam bir ilçede miting yapmayacağız. Biz İstanbullu seçtiğine ve seçme iradesine, yani Cumhuriyetin en önemli kazanımı sandığa sahip çıkacak, seçtiğine sahip çıkacak.' Biz orada miting değil eylem yapacağız dedik. 46 derecede yaptık, -4 derecede yaptık. Bir miting, bir eylem sırasında 12 kişinin bayıldığı da oldu. Üzerimize kar yağdı, dolu yağdı da oldu. Ama geçen hafta 39. ilçeyi Ataşehir'de tamamladık istisnasız bir şekilde ve 91. eylemde de Kocaeli'ndeydik.

Hukuksuzluklar, adaletsizlikler, haksızlıklar, tarihin görülmediği bu zulüm... Görmediği bu zulüm ve üzerimize yargı erkini elinde bulunduranların yürütme erkinin emrine girmesiyle birlikte yaptıkları siyasi operasyonlar sürdükçe mücadelemiz devam edecek. Ben İstanbul il örgütümüze, 39 ilçe başkanımıza ve örgütümüze bugüne kadarki mücadeleleri, İstanbul'da katılan milyonlar için Anadolu'da katılan milyonlar için her bir sadece Cumhuriyet Halk Partiliye değil Türkiye İttifakı'nın mensubu tüm demokratlara yürekten teşekkür ediyorum.

Cumartesi günü İstanbul'da mübarek Ramazan'ın üçüncü gününde Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katıldık. Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkan yardımcıları ve Genel Başkanları oradaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan vekili oradaydı ve oturduk bir iftar yaptık. İftarda kürsüde siyaset yoktu, sadece Gazze, Filistin vardı. Her konuşan 'Türkiye'nin özlediği bu güzel masa' dedi. İftar bitti dağıldık. Artık iktidarda kalmayı sadece kötülüğe endekslemiş olanlar kendilerinin içinde olduklarını dahi fark etmeden muhalefetin bir arada olmasını, birlikte iftar yapmasını, hal hatır sormasını, beraber Filistin davasına sahip çıkmasını öylesine gözlerini köreltmiş ki kötülük, masadaki AK Parti Genel Başkan vekilini bile görmeden o masaya döndüler ve dediler ki, 'Bu iftarı Saadet Partisi yapmadı. Bu iftarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı, onun kaynaklarıyla yapıldı.' Tabii bu Saadet Partilileri, Milli Görüş hareketinin sadık savunucularını çok üzdü, biz de çok rahatsız olduk. Aslında sonra da bu tartışmalar sürerken bir Saadet Partili bana böyle tuttu kolumu dedi ki geçen 'Genel başkanım, genel başkanım sen onlara bakma. Zaten iftarı İBB kasasından verenler AK Parti'ye gitmişti, kendi cebinden dayanışmayla iftar yapabilenler Milli Görüş'ün Saadet Partisi'nde devam ediyorlar.'

‘MUHALEFETİN İFTAR SOFRASINDAN KORKAR OLMUŞLAR’

Kişiler kendinden biliyor işi ama iktidar öyle zor bir durumda ki meydanlardan korkuyor, tartışmaktan korkuyor, karşıma çıkmaktan korkuyor. Belediyelerimize çöküyorlar 'Ya ne yapıyorsun?' diyorum. Gel mesela Aydın'da koyalım sandığı, Aydınlılar karar versin Aydın'ı kimin yöneteceğine. Geçen sefer bir karar verdiler sen tehditle ya bize katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın diye topuklayıp kaçana karşı koyalım sandığı. Gaziosmanpaşa'da koy bakalım sandığı, Hakan'ı mı seçiyorlar yoksa senin o bilmem ne yöntemiyle oraya getirdiğin kabiliyetsizi mi seçiyorlar? Koy bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip de sizin tehditle, şantajla, onunla bununla parti değiştirmeye zorladığınız yerlerde sandığı, ondan kaçıyorlar. Emekliden korkuyorlar, işçi sesini yükseltiyor irkiliyorlar, en sonunda muhalefetin iftar sofrasından korkar olmuşlar. Köşe yazarları yazıyor ki 'Baktım oraya neyi gördüm?' Neyi gördün? 'Altılı masayı gördüm, yok üstünde şu vardı altında bu vardı.' O masada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan vekilinin olduğunu dahi göremeyip bir iftar masasından husumet çıkarmaya çalışanlara sözüm şudur: Vallahi de billahi de iyilik kazanacak, kötülük kaybedecek. Helal lokma yiyenler kazanacak, haramzadeler kaybedecek. O masada kardeşliği görenler kazanacak, o masadan düşmanlık çıkaranlar tarihe gömülecek!

VERGİ SİSTEMİNE ELEŞTİRİLER

Türkiye’nin AK Parti’nin kara düzenindeki vergi meselesini olabilecek en basit şekilde anlatan bir grafiğimiz var. Türkiye’de 100 lira vergi toplanıyor. Gerçekleşmesi 65 falan oluyor da, buradan beklediğini alamayınca buradan yüzdeye yansıyor. Bu seneki niyetleri: Dünyanın en adaletsiz vergisi dolaylı vergiler; %62.4. Kim veriyor bunu? Bu işçi kardeşim veriyor, bu elinde çocuğuyla ev hanımı kardeşim veriyor, bu çiftçi veriyor, bu emekli veriyor, hemşire hanım veriyor, doktor hanım veriyor.

Bu vergiler, dünyanın en adaletsiz vergisini toplam verginin %62,5’i. Elektrik yakınca verdiğin vergi, doğalgaza verdiğin vergi, çocuğuna üst baş ayakkabı alırken verdiğin vergi... Parayı verip karşılığında fişi aldığında, parayı verdiğin anda ödediğin vergi %62.5. Kalanı gelir vergisi. 12 maaşın 3’ünün vergiye gittiği maaşından vergi kesilen herkes veriyor. İçinde bir miktar stopaj var; bankadaki paradan kazanılandan kesilen stopaj gelir vergisinin içinde. Ve maaşlardan kesilen vergi... Bu iki mavi yakalı ya da devlet memuru, maaşından kim maaş alıyorsa ondan kesilen %25.5. Geriye ne kalıyor? %11 kurumlar vergisi. Bu sırıtan zengin kardeşimden... Esas parayı kazanandan... Dünyada esas vergiyi verenlerden Türkiye’de %11 alınıyor. İşçiden, emekliden, emekçiden, memurdan, çiftçiden alınan vergilerin toplamı %62; kazanandan ve kâr edenden, para kazanandan alınan vergilerin oranı %11. Böyle bir adaletsizliğin içindeyiz.

"OYLARI İYİ PARTİ'DEN ALIP AK PARTİ'YE KAÇAN VEKİLİNİN SAATİ..."

Türkiye’de ayrıca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. İlk çıktığında 'lüks vergisi' demişlerdi. Duyunca da şey diye düşünüyorsun; 'E lüks harcama yapanlar çok versin, hiç olmazsa zorunlu harcama yapandan, çocuğuna mont alandan, okul için kırtasiye alandan daha makul vergi alınır.' Şu anda lüks vergisi diye başlayan, adı Özel Tüketim Vergisi olan vergi alınıyor; ne de var? Tırnak makasında var, mutfak tüpünde var, doğalgazda var. Yani olmazsa olmaz, herkesin ihtiyaç duyduğu her şeyde ÖTV var. Neyde yok? 'Lüks vergisi' diye getirdikleri vergi; elmasta yok, pırlantada yok, o hani milletvekilinin -AK Parti Eskişehir milletvekilinin- oyları Eskişehir’de İYİ Parti’den alan, sonra AK Parti’ye kaçan milletvekilinin taktığı o saatin saatinde lüks vergisi yok ama sen gidip de mutfak tüpü aldığında, doğalgaz parası ödediğinde Özel Tüketim Vergisi var. Türkiye’de vergi öyle bir hale geldi ki anlatılması, farkındalığının yaratılması ve hesabının sorulması belki Türkiye’nin önümüzdeki dönem hem seçimine damga vuracak hem de gelen iktidara kimden vergi alacağını, kimden daha az alacağını, kimi kayıracağını ortaya koyan ilk ve en önemli temenni olacak, görev olacak; o iktidarın birinci görevi bu olacak.

‘BU ADALETSİZLİĞİ BİTİRMEK İÇİN...’

Bugünlerde piyasaya gençlerin çok sahip olmak istedikleri bir cep telefonu çıktı, yeni bir model, pahalı bir model. Bu cep telefonunun yurt dışında yarı fiyata satılıyor, Türkiye’de fiyatı 107.999 lira, 108 bin lira. Telefon alıyor ya, doğal devlet bu alışverişten bir vergi alır; %10 alır, 15 alır; dünyada, Amerika’da %8 alıyor, 4’ü eyalete 4’ü merkezi yönetime. Türkiye’de 108 bin liralık telefonun 54.959 lirası vergi, 53 bin lirası telefon. Dünyada bir tek Türkiye’de, vergisi telefondan fazla. Telefon alacaksın; 55 bin lira vergi ödüyorsun, 53 bin lira da o dünyanın en gelişmiş her bir gencimizin sahip olmak istediği telefona sahip oluyorsun.

Tabii buna sahip olmak için Türkiye’de o gencin babasının 4 ay çalışması lazım, Avrupa ülkelerinin bazısında 19 gün; bir ay bile değil, 19 gün çalışması lazım. İşte bu telefonda %50 Özel Tüketim Vergisi var (30 bin lira), %20 KDV var, %12 TRT bandrol ücreti var (Neden? Telefondan radyo açar ya da TRT’yi açar izlersen diye 6.400 lira TRT bandrol ücreti alıyor), %1 de Kültür Bakanlığı payı var (530 lira). Toplam 54 bin lira. Ve işin enteresanı, bu ÖTV’den sonra KDV uygulandığı için verginin de vergisini alıyor. Geçen gün mitingde söyledim; benim memleketim Manisa çok sevdiğim, çok özlediğim, çok anlattığım bir yer. Lidyalılar, şimdiki Salihli’nin Sard Mahallesi'nde -beldeydi mahalle oldu- Sardes’te ilk parayı bulmuşlar. Parayı basmışlar ve ilk kullanmışlar; paranın mucidi Lidyalılar. Sonra Sümerliler vergiyi bulmuşlar; yani bir alışveriş yapıyorsun para kazanıyorsun bunun bir kısmını devlete vermen lazım, bunu bulmuşlar.

Bir cep telefonu alırken Sayın Erdoğan'ın bulduğu yöntemle verginin, vergisinin, vergisinin, vergisi alınıyor. Aynı paraya dört kere devlet bir paranın üzerine üç kez daha vergi koyuyor ve onun sonunda verginin, vergisinin, vergisinin, vergisini alarak bir cep telefonunun parasından, fiyatından daha fazla vergi almanın yolunu buluyor.

Bu adaletsizliği bitirmek için... Maaş alanların, gençler eskiden işe giriyordu, 'Kaç para maaş alıyorsun?' 'Ya maaşı çok değil ama 'bugünkü parayla der ki bir mühendis işe girer, '55 bin lira maaşı ama yılda dört kere de ikramiye var. 'Aaa iyiymiş' diyorduk. Güzel, 12 değil 16 maaş. Şimdi öyle işler pek kalmadı, duymuyoruz. Şimdi 12 maaş alıyorsun; o mavi yakalı ya da beyaz yakalı genç kardeşimin 55, 60, 70 bin lira alacağı maaşın üç tanesi vergiye gidiyor. Yani 12 tane maaş alıyor, 9'u cebine kalıyor, üç tanesi vergiye gidiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.

‘TARİHTEKİ TÜM KAZANIMLARI BUNLAR ÖZELLEŞTİRDİ’

Vergi haftasındayız dedik ve vergi haftasında tabii önemli bir farkındalık; hem vergi vermek hem verginin nereye gittiğini görmek. Sağ olsun Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medyası, 'Vergi deyince akla ilk ne gelir? Devlet vergi alır ama köprüler yapar, yollar yapar' diye İstanbul'da güzel bir Boğaz Köprüsü fotoğrafını koyarak 'Vergi haftası kutlu olsun' demiş. Mesaj şu: 'Verginle köprü yapıyoruz'. Hemen arkasından, hemen arkasından o köprülerin satılmak üzere bir hazırlık yapıldığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Tarihteki tüm kazanımların, yani Cumhuriyet ne yaptıysa bunlar daha sonra özelleştirildi. 1980'lerin sonunda başladı, şu ana kadar 100 liralık özelleştirme yapıldıysa 86 lirasını AK Parti yaptı, %86'sını. Yani AK Parti, Cumhuriyet döneminde kendisinden önce yapılmış her şeyin satışının %86'sını aldı, cebine koydu; güya onlarla bize hizmet edecekti. Şimdi gelmişler Boğaz'daki iki köprünün... Üçüncü köprüyü biliyorsunuz; hem geçiş ücreti çok pahalı hem bizim değil. Herhalde daha 22 sene yapanlar o geçişten para alacaklar, bekledikleri kadar alamazlarsa da aradaki farkı geçiş garantisiyle devlet ödeyecek kendilerine. Ama birinci ve ikinci köprü ve yedi otoyol; devletin yaptığı, şu an bizim olan ve geçiş ücretleri de diğerlerine göre makul olan yerleri satmaya niyet ettiler.

‘ÜÇ SENELİK PARAYI ALMAK İÇİN 25 SENELİK KAZANCI BIRAKIYOR’

Devletin yaptığı köprü şu an 59 lira. Tayyip Bey'in kendi bulduğu, 'Cebimizden beş kuruş çıkmayacak' dediği ama geçiş garantisi verdiği Kocaeli'ni Yalova'ya bağlayan köprü 959 lira. Biri 59 lira, biri 959 lira. Bu ucuz, 59 lira olan geçiş ücretinden, örneğin İzmir'den Çeşme'ye kadar gidiyorsun; rahmetli Özal'ın Semra Hanım'la kaset dinleyerek açtığı, 'Koy bakalım Semra kaset, bir keyfimize gelelim' dediği yerde 103 kilometre 59 lira. Bu taraftan Akhisar'a kadar gidiyorsun, Tayyip Bey'in yaptırdığı yerde 103 kilometre bu sefer 359 lira.

Şimdi bu köprüleri alıp satmaya ve 59 lira olan geçiş ücretini 300-350 lira yapmaya niyetliler. Bu köprülerin dikkatinizi çekiyorum, bu ucuz fiyatlarla yıllık getirisi 600 milyon dolar. Bu ucuz fiyatlarla... Dedikleri gibi beşe, altıya, yediye katlandığında 3-4 milyar dolar olacak. Bugünkü geçiş paralarıyla 600 milyon dolar olan bu köprüleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı özelleştirmeye niyetli ve niyet ettikleri para 3 milyar dolar lira. Yani beş yıllık kirasıyla 25 yıllık gelirini satacaklar. 25 yıllık... Beş yılda gelecek parası zaten; birini bu sene alıyoruz, ikincide sen bu işi yapana kadar gelecek sene gelecek. Üç senelik parayı peşin almak için 25 senelik kazancı bırakıyor. Ve işin kötüsü, bıraktıkları 59 liralık köprüyü 359 lira yaparak verdikleri parayı belki de bir senede, 9-10 ayda alacaklar. Kalan zamanda hepimizi kendi köprümüzden geçerken ki alternatifi yok ki bunun; yani İstanbul'da bir bedava devlet köprüsü olur, ikiyi üçü dördü özelleştirirsin, parası olan oradan geçiş yapsın ama olmayana devletimizin hizmeti de bu dersin. Öyle bir köprü yok.

‘KÖRPÜLERİN SATILACAĞINDAN HABERDAR OLANLARIN ORANI YÜZDE 35-40’

Bir değerli gazeteci kardeşimiz bakanı aramış, bakanlığı aramış sormuş, 'Satacak mısınız?' demiş. 'CHP'nin kuvvetli iddiaları var' demiş. Onlar da demişler ki: 'Kesin satacağız diyemeyiz, piyasasını araştırıyoruz.' Buradan bu Ramazan mübarek günde Türkiye'deki bütün, bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Köprülerin satılacağından haberdar olan vatandaşlarımızın oranı anketlere göre %35-40. Bir kere bunu duyan duymayana duyursun. Haberdar olup da köprü satışını destekleyenlerin oranı %10, %90 karşı. Ve altın yumurtlayan tavuğu yabancılara satmak istiyorlar. Dediğim gibi adam fiyatı beş katına çıkardığı gün, bir yılda bütün parayı toplayacak; 25 yıl boyunca gelecek paradan hepimiz mahrum kalacağız. Benim ona itirazım şudur: O para bana lazım, o para Cumhuriyet Halk Partisi'ne lazım, o para Türkiye İttifakı'na lazım. Seneye yaparsan 24 sene, öbür sene yaparsan 23 sene o paranın geleceği Cumhuriyet iktidarlarında... Biz o parayla en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız, sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız. Biz o parayla, biz o parayla asgari ücreti yükselteceğiz; oradan zorlanacak olan küçük esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye sosyal güvenlik destekleme yardımı yapacağız, destekleme primi vereceğiz. Biz o parayla kanunda %5 yazarken 1 verdiğiniz çiftçiye hakkı olan 5 desteklemeyi ödeyeceğiz. O parayla biz, o parayla biz bu telefonu almak isteyen öğrenciye; ilk telefonunda, ilk bilgisayarında vergi yok kardeşim, bu telefon sana 50 bin lira (yani gerçek fiyatı üzerinden) diyeceğiz.

ANKETLERİN 7'SİNDE DE BİRİNCİYİZ

Hızla anketler açıklanıyor, bu ayın anketleri geldi. Biri hariç, o Kasım’da da şimdi de hatta geçen yerel seçimlerden önce bir ay boyunca AK Parti hiçbir İstanbul ilçesini kaybetmiyor diyordu; son gün fark 1 milyondan fazla İmamoğlu lehine değişti dedi. Yani bir ay algı operasyonu yaptılar, sonra 1 milyon dediler 1,5 milyon da farkı yediler. O bir özel şirket, o AK Parti’yi önde bulmuş. Şu ana kadar 7 anket geldi önümüze; Allah’a şükür hepsinde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gittiği görünüyor, gözü yolda olanlar gözü milli parklara dikmiş. Ya sen düşünsene, sen burada Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidar partisisin, sen işgal ordusu değilsin ki! Demokrasiye inansan bugün gidersin yarın gelirsin. Abant’ı milletin elinden alıp yandaşa vermenin, orman idaresinden alıp, kültür bakanlığından alıp bir takım yerleri yandaşlara peşkeş çekmenin ne şeyi var? Giderayak Abant’ı verecek yandaşa, Uludağ’ı verecek yandaşa, efendim uğraşıyor işte Yerebatan Sarnıcı’nı alacak verecek yandaşa, Galata Kulesi’ni alacak verecek yandaşa... Vallahi bu Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden kurtarmak bu AK Parti’den kurtarmaktan kolay, vallahi daha kolay.

‘HEPSİNİ GERİ ALACAĞIZ’

Ama bütün vatandaşlarımıza söylüyorum: Bil ki bu iktidar köprü satıyor, giderayak satıyor. Bil ki Abant’ı satıyor, Yedigöller’i satıyor, Spil’i satıyor, Uludağ’ı satıyor; bil ki gittiğindendir. Aha buradan da alacaklara söylüyorum, alacaklara: Daha bugüne kadar Özgür Özel’in yapacağım deyip de şartlar oluştuğunda yapmadığı bir iş, tutmadığı bir söz yoktur. Buradan söylüyorum, bunlar istedikleri kadar satsınlar; millet bunları gönderip Cumhuriyet Halk Partisi’ni getirdiğinde, Türkiye İttifakı’nı getirdiğinde şimdi ağzı sulananlara söylüyorum; 99 yıllığına o Abant gölünü sizde tutmayız, çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız

‘O GÜN DE DEDİM HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN’

Benim memleketim Manisa, kalbim Soma'da atıyor biliyorsunuz büyük bir facia yaşadık. Yırca'da ağaçlar kesilirken de 301 evladımız katledilirken de hep Soma'daydık. 86 duruşması oldu 86'sına katıldım. İlk gün 10 bin kişi kapıdaydı, son gün 240 kişi kararı dinledik ama fikri takipten vazgeçmedik. İşte ben o Soma'da yine böyle altın yumurtlayan bir tavuk, belki daha fazlası; Soma Termik Santrali var. Yıllardır çalışıyor, yıllardır para basıyor, yıllardır Soma'yı ısıtıyor. Yıllarca uğraştık işte filtresi düzgün olsun Soma zehirlenmesin diye. Devlet çalıştırırken filtre var, özelleştirilenlerde yok; yapmayın dedik. Bunlar tutturdular, '2015 yılında Soma Termik Santrali'ni özelleştireceğiz'. Dedik yapmayın. Ya kardeşim bu kömür geliyor, elektrik oluyor satıyorsun. Elektriğin alıcısı belli, elektriğin alıcısı var parası peşin. Kömürün alıcısı var parası peşin. Biz niye satalım bunu da başkası para kazansın? Bizim kazandığımız para... Hayır özelleştireceğiz. Yaptılar bir özelleştirme, önünde hiç yoksa 10 kere basın açıklaması yapmışımdır. Yanımda kim var o gün? O gün yanımda avukat Sercan Okur var ilçe yöneticisi, Levent Elbinsoy var o dönemin yeni emekli sendikacısı. Anlatıyoruz yapmayın bunu diye, dinlemediler. Konya'dan işi işte yoğurt, süt, gofret, Torku diye bir şirket. Kıymetli bir şirkettir, kooperatifleri severiz biz; o gün de dedim herkes bildiği işi yapsın. Gelirsiniz buraya Konya'daki kooperatifin üyesinin de parasını batırırsınız, yapmayın dedik. Hayır Torku gelecek... O zaman en büyük desteği AK Parti veriyor. Efendim biraz da Konya kooperatif falan görmüş; Torku gelecek Soma'nın yüzü gülecek, Özgür Özel önümüzden çekil, özelleştirme Soma'yı şaha kaldıracak...

‘ÖZELLEŞTİRDİLER. YAPMAYIN DEDİK DİNLEMEDİLER’

Özelleştirdiler. Yapmayın dedik dinlemediler. Şimdi Soma'da 42 bin kişi soğukta, evler soğuk. Neden? Torku beceremedi, santrali işletemedi, faaliyeti durdurdu. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum şu; bir kere yıllarca pahalı diye devletin taktığı filtreyi takmadı Soma'yı zehirledi. KOAH, kanser hastalığı bilmem ne çalışmaları dünya kadar. Filtreyi takmadılar en başta. Üstüne buradan kömürü alıyor elektrik üretip satıyor ya, aldığı yere Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ya bizim kurum, 11 yılda 18 milyar da borcu takmış mı? Türkiye Taşkömürü 18 milyar alacaklı, hepimiz alacaklıyız. Bu diyor beceremedim battım. Soma'da 48 bin kişi soğukta. Bir basın açıklaması gördüm, ben yokum orada; üçümüzdük ya, Sercan Okur orada. Ne olmuş son seçimlerde? Doğruyu söylediği için vaktiyle Soma'nın Şehremini olmuş, belediye başkanımız olmuş o Sercan Okur orada duruyor. Yanında Levent Elbinsoy eski sendikacı, ilçe başkanımız olmuş. Üçüncü de ben vardım 'satmayın' diyorduk. Ben yokum kim oturuyor yanlarında? AK Parti'nin ilçe başkanı Ali Sezer. Soma donuyor buna bir çare bulsunlar 'ben de bu eyleme destek olmaya geliyorum' diyor. Ali Bey ayağına sağlık hoş geldin de bu AK Parti'nin aklı neredeydi 10 sene önce CHP bunları söylerken? Neredeydi aklınız?

Bugün hoş gelmişler sefa gelmişler; Soma Ticaret Odası, Esnaf Odaları, Nakliyeciler Odası, Soma'da kim varsa bugün burada. Bana da gelecekler, partileri gezecekler; aman Soma'nın burası bir daha özelleştirilmesin, satılmasın... Öyle niyetleri de var AK Parti'nin. Soma'nın malı Soma'da kalsın, bunu kamulaştırın diyorlar. Günaydın arkadaşlar, hepinize günaydın. İşte Cumhuriyet Halk Partisi 11 yıl önce bunu söylerken bunları görüp de söylüyordu. Şimdi Soma'nın esnafına borcu takmışlar, Soma'yı soğukta bırakmışlar. Nereden baksan taşıyanın parası kalmış, bilmem nenin parası kalmış, Torku patlamış. Belki o Torku'nun Konya'daki yatırımcısı, Konya'daki ortakları da bu işten zarar görmüş. AK Partililer CHP ile birlikte basın açıklamasına gelmişler, Soma'da haber oluyor. Arkadaşlar milletin menfaatini düşünüyorsanız AK Partilileri CHP haklı çıkınca basın açıklamasına değil, AK Parti'yi göndermek için sandık başına davet ediyorum.

BAKAN TEKİN’E TEPKİ

AK Parti'nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim Bakanı; Ramazan mübarek gün, herkesin çoluğu var çocuğu var... Çocuğunun dini eğitiminden aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini anası bilir babası bilir, orucunu bilir küçücük çocuk. Bu çocuklara, bu çocuklara onları çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrılık çıkaracak; esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek bir gerilim çıkacak sonra aynı yalana sarılacaklar. Ne aynı yalan? Efendim şöyle söylüyor seçmenin bilinçaltına beyefendiler: 'Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük! Oyu bize vermelisin! Onlara verirsen bayrağı indirecekler, onlara verirsen ezanı dindirecekler, onlara verirsen şunu yapacaklar...' Bu oyunla, bu oyunla emeğini sömürdüğü, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor, oyunu sömürüyor! Ve onu değiştirtmiyor, açlığa mahkum ediyor, açlığa mahkum ediyor, sefalete mahkum ediyor, bunun üzerinden siyaset kuruyor. Şimdi sandık bugün gelse CHP, yarın gelse CHP, Allah'ın izniyle ne gün gelse CHP... Bunun üzerinden bir kutuplaşma çıkaracak, bunun üzerinden kavga çıkaracak, 'ezanı dindirecekler' bilmem ne yapacaklar...

‘BU MİLLETİ SİZE 5 YIL DAHA MİLLETİ SÖMÜRTMEYECEĞİZ’

Onu dediniz, o ezanı okuyan müezzinin maaşına, maaşına alacağı bir banka seçecek, onun üzerinden müezzine para ödenecek. Her banka girse 10 lira, sadece katılım bankalarını sokuyorlar 'faiz haram' diye, 2 lira. O müezzinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri savundu, Genel Başkanı savundu. O ezanı okuyan müezzinin, namazı kıldıran imam efendinin hakkını da sendikasını da sonuna kadar savunan biziz; onun emeğini de oyunu da sömüren AKP iktidarının sonu gelmiştir! Bir tarafta çıkmış onlar; 'Kutuplaşma yapacağız, CHP ile milleti korkutacağız, aç sefil güvencesiz milletin yine oyunu biz alacağız, 5 yıl daha milleti sömüreceğiz...' Bu milleti size 5 yıl daha sömürtmeyeceğiz, o milletin hakkını size yedirmeyeceğiz! Ne Cumhuriyet'ten vazgeçeriz, ne kazanımlarından vazgeçeriz, ne altı okumuzdan vazgeçeriz; ama bu uyanıkların oyununa gelip de bir sefer daha seçim kaybedip bunları başımıza bela etmeyiz."

Kaynak: Haber Merkezi