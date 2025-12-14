Özgür Özel'den Duygu Yüklü 'Gülşah Durbay' Mesajı: 'Bu Nasıl Sınav, Nasıl Dayanılır?'

CHP lideri Özgür Özel, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını da hatırlatarak "Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Bir süre önce hayatını kaybeden arkadaşı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'i hatırlatan Özel, arka arkaya büyük acılar yaşadığını dile getirdi.

Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın ardından yaptığı ilk açıklamada "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?" ifadelerini kullandı.

'NASIL DAYANILIR?'

Zeyrek ve Durbay ile yol arkadaşı olduğunu vurgulayan CHP lideri, "Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" sözlerine yer verdi.

