Özgür Özel'den Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki: 'Neşemizi Çalamayacaklar'

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren Özgür Özel, "Kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… Ya otokrasi ya demokrasi!" dedi.

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Özgür Özel'den Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki: 'Neşemizi Çalamayacaklar'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş'ın son gösterisine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Göktaş önceki gün İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış ve bugün tutuklanmıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş… Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. Ak Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı.

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar. Millette huzur da refah da bırakmadılar. Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız. Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… Ya otokrasi ya demokrasi!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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