Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Teğmenler' Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin anısına düzenlenen törende konuştu.

Özgür Özel, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin nedeniyle teğmenlere başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Eğer teğmenler şanlı görevlerinden uzaklaştırılırsa o zaman yanlış tarafta durduğunuzu cümle aleme ilan etmiş olacaksınız" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Teğmenler mezun oldu, 3 kadın teğmen birinci oldu. O gün o tören bitti ardından önce sosyal medyada, sonra yazılı basında, bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. Böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden siyasi çıkarın tenezzül edileceği, bir kutuplaştırma ortamının getirilmesi için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları andı sanki bir disiplinsizlik olarak gösterileceği hiç aklımın ucundan geçmezdi.

Sayın Erdoğan bu işi 8 gün sonra bir siyaset konusu yapmaya, gencecik teğmenlerin onca emeğini çöpe atmaya, onların geleceğini karartmaya küçücük bir siyasi çıkar uğruna tenezzül etti.

Erdoğan'a tekrar sesleniyorum; O teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedi. Onların komutanı Mustafa Kemal'dir. Şimdi sizin birlikte siyaset yaptığınız, 'fesli deli' Kadir, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu. Ben kutuplaşmadan yana hiç olmadım. Burada herkes tarafını gösterecek. Ben o teğmenlerle birlikte Mustafa Kemal'in askeriyim.

Siz hocanız fesli Kadir gibi Trikupis'in tarafında mı duracaksınız, Mustafa Kemal'in tarafında mı duracaksınız?

Erdoğan'a sesleniyorum; eğer teğmenler şanlı görevlerinden uzaklaştırılırsa o zaman yanlış tarafta durduğunuzu cümle aleme ilan etmiş olacaksınız."

Kaynak: Haber Merkezi